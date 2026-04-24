Košarkaši Spartaka poraženi su na gostujućem terenu od Splita 83:93 (21:28, 20:14, 15:30, 27:21), u meču poslednjeg, 10. kola plej auta regionalne ABA lige.
OPOMENA ZA SUBOTIČANE: Split bolji od Spartaka na oproštaju od ABA lige
Najbolji kod Spartaka bili su Amar Gegić sa 14 poena i šest asistencija, Danilo Nikolić sa 12 poena i sedam skokova i Ševon Tompson sa 11 poena i 13 skokova.
Split su predvodili Džejkob Stivens sa 15, Glen Kosi, Tejvon Majers i Antonio Jordano sa po 13 i Ivan Perasović sa 12 poena.
Spartak je završio na prvom mestu plej auta i takmičenje nastavlja u plej-inu za plasman u plej-of ABA lige.
Split je završio na poslednjem 10. mestu sa skorom 7/19 i naredne sezone će igrati u ABA 2 ligi.
(Beta)
