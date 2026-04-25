Slušaj vest

Nikola Jokić sa Denverom od 2.30 po našem vremenu gostuje Minesoti u četvrtoj utakmici NBA plej-ofa zapadne konferencije.

Nikola Jokić nalazi se pred možda i najtežim zadatkom u dosadašnjem delu NBA plej-of serije, pošto će Denver Nagetsi u četvrtom meču protiv Minesota Timbervulvsa biti značajno oslabljeni.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Situacija je dodatno otežana činjenicom da tim iz Kolorada trenutno zaostaje 2-1 u seriji, pa je svaki naredni duel praktično „biti ili ne biti“.

edan od ključnih problema za Denver jeste neizvestan nastup Erona Gordona, koji je tokom cele sezone bio izuzetno važan deo rotacije. Njegov doprinos bio je posebno vidljiv u prvoj utakmici serije, kada je u pobedi rezultatom 116:105 upisao 17 poena, osam skokova i tri asistencije, čime je direktno pomogao timu da dođe do početne prednosti.

Međutim, stvari su se brzo promenile. Minesota je uspela da napravi brejk u Koloradu, a zatim i da preokrene seriju na domaćem terenu. U tom periodu, izostanak Gordona zbog povrede lista pokazao se kao ogroman hendikep za Denver Nagetse, koji su ostali bez jednog od najvažnijih igrača u oba pravca igre.

Pored njega, sigurno neće igrati ni Pejton Watson, koji je imao zapaženu sezonu, ali je poslednji put nastupio još početkom aprila. Njegovo odsustvo dodatno sužava rotaciju i stavlja još veći teret na leđa glavnih igrača, kao što je pre svega Jokić.

BONUS VIDEO: