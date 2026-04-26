Loše, da gore teško može biti... To je najbolji opis plej-of serije NBA lige između Denvera i Minesote, ali iz ugla navijača Nagetsa.

Očajni Denver Nagetsi poraženi su još jednom od Minesote u gostima, ovog puta rezultatom 112:96, te su Timbervulvsi stigli do vođstva od 3:1 u seriji i sada su na korak od naredne runde.

Koliko je loš Denver bio na ovom meču najbolje govori to da je Minesota celo drugo poluvreme igrala bez dvojice veoma važnih igrača - Entonija Edvardsa i Dontea Divićenca. Nikola Jokić meč je završio na granici tripl-dabla sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Krenimo redom...

Prvo poluvreme ekipe su se smenjivale u vođstvu i odigrale su u egalu, posle prve deonice Denver je vodio sa 23:22, a posle druge 54:50.

Krenuli su Nagetsi lepo i u trećoj četvrtini, poveli sa 63:56, a onda - naglo zakočili! Minesota je napravila seriju 8:0, povela, a Nagetsi su uspeli da održavaju priključak do kraja treće četvrtine koju su završili sa četiri poena minusa (82:78).

A onda - potop! Nova serija Minesote početkom četvrte četvrtine, ovog puta za dvocifreno vođstvo (95:82) i kraj nada Nagetsa da mogu do trijumfa na ovom meču.

Zadržali su Timbervulvsi prednost, na kraju slavili sa ubedljivih 112:96 i stigli na korak od plasmana u narednu rundu.

Uz Nikolu Jokića, dvocifreni u Denveru bili su još samo Džamal Marej sa 30 poena i Hardavej koji je dodao deset.

Kod Minesote bolji od ostalih bili su Ajo Dosunmu koji je dominirao sa 43 poena, kao i Rid i Rendl sa 17, odnosno 15 poena. Rudi Gober ubacio je tek četiri poena, ali je imao čak 15 skokova.

Sada se serija vraća u Kolorado i Denver će u utorak od 4.30 morati da slavi kako bi nastavio borbu za plasman dalje.

