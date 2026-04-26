Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su u četvrtom meču plej-of serije od Minesote u gostima rezultatom 112:96 i sada su na korak od eliminacije pošto Timbervulvsi vode sa 3:1 u pobedama.

Meč za nama obeležila je očajna igra Nagetsa, posebno u poslednjoj četvrtini, kao i isključenje Nikole Jokića koji je burno reagovao na nesportski potez Džejdena Mekdenijelsa u samom finišu.

Uz Jokića isključen je i Džulijus Rendl, a svi u Denveru počeli su da strahuju da će NBA liga možda suspendovati srpskog centra za naredni meč.

Ipak, to se neće desiti, bar tako tvrdi trener Nagetsa Dejvid Adelman.

- Pregledali smo snimak. Ne sviđa mi se to što je Mekdenijels uradio. Utakmica je već bila gotova. U 2026. godini to ne bi trebalo da se dešava, ali to je on. Ako tako žele da rade, neka rade. Neće biti suspenzija. Video sam Jokića sa Rendlom i onda su obojica isključeni, to je bilo to - istakao je Adelman koji je govorio i o niskom procentu šuta svoje ekipe:

- Sa tako malim procentom u drugom poluvremenu bilo bi teško pobediti. Svaka čast Minesoti, dvojica njihovih igrača sa klupe ubacili su 60 poena. Mi smo se mučili u napadu, posebno u drugom poluvremenu, imali smo šansu u trećoj četvrtini.

Osvrnuo se i na loše drugo poluvreme Jokića i Mareja, pa je poručio šta to Denver mora da uradi.

- Naša dva najbolja igrača šutirala su 6/24 u drugom poluvremenu. Većina od tih šuteva bili su dobri šutevi, akcije su pravljene za njih. Nažalost, nisu imali dobro veče. Ne interesuje me šta pišete, znam kako se tim oseća i znam da ima nešto u nama. Moramo da dobijemo petu utakmicu, da izvučemo pouke, da budemo više na lopti, da izvučemo kako da budemo bolji u napadu i da se vratimo u ovu salu. Imam igrače koji su radili takve stvari u ovim situacijama. Verujem u Jokića i Mareja da će pronaći ritam i da će to učiniti u petoj utakmici. To će nam dozvoliti da se vratimo u ovu salu i da izborimo naredni meč - zaključio je Adelman.

Sada se serija vraća u Kolorado i Denver će u utorak od 4.30 morati da slavi kako bi nastavio borbu za plasman dalje.

