Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su u četvrtom meču plej-of serije od Minesote u gostima rezultatom 112:96 i sada su na korak od eliminacije pošto Timbervulvsi vode sa 3:1 u pobedama.

Meč za nama obeležila je očajna igra Nagetsa, posebno u poslednjoj četvrtini, kao i isključenje Nikole Jokića koji je burno reagovao na nesportski potez Džejdena Mekdenijelsa u samom finišu.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz

Uz Jokića isključen je i Džulijus Rendl, a po završetku meča na ovu situaciju osvrnuo se i provokator iz redova Minesote, Džejden Mekdenijels. On je istakao da nije razumeo šta mu je Jokić rekao, a slikovito je opisao srpskog centra...

- Ne znam šta mi je rekao, da budem iskren. Samo sam video nekog velikog kao đavo - istakao je uz blagi osmeh na licu Mekdenijels, pa se osvrnuo i na poene koje je postigao i posle kojih je nastao opšti haos:

- Sat je i dalje kucao, tako da sam išao da postignem koš. Bilo je još vremena na satu, zaista - nastavio je sa provokacijama Mekdenijels.

Za kraj se osvrnuo i na izjave koje je davao tokom čitave serije sa Denverom.

- Rekao sam šta sam rekao, ali posle toga ja samo dolazim da igram košarku svako veče. Nije bitno ko je sa druge strane, ja sam tu da se takmičim i pružim svoj maksimum svaki put kad sam na terenu - zaključio je on.

Sada se serija između Nagetsa i Timbervulvsa vraća u Kolorado i Denver će u utorak od 4.30 morati da slavi kako bi nastavio borbu za plasman dalje.

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir