Mekdenijels je rešio da postigne poene kada je već sve bilo gotovo i kada su se igrači pozdravljali, što je iznerviralo Jokića koji je pretrčao pola terena kako bi mu očitao lekciju.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom

Došlo je do haosa i sukoba u koji su se umešali svi igrači, a posle utakmice došlo je i do pravog rata u programu uživo! Dve legende NBA lige, Šekil O'Nil i Čarls Barkli, ušle su u žestoku raspravu. O'Nil je stao na stranu Mekdenijelsa i istakao kako bi i on uradio isto.

- Izveo bih "vetrenjaču" od 360 stepeni kao Vins Karter! Naravno da bih poentirao. Ovo je plej-of! Pokušavam da ti uđem u glavu, da te obrukam pred porodicom, ženom i devojkom. Ne zanimaju me posledice - zagrmeo je O'Nil, a Barkli mu nije ostao dužan:

- Neću da lažem, ja sam znao da udarim igrače ako gubimo 20 razlike i oni pokušaju tako nešto. Da je neko šutnuo trojku na tu razliku, rekao bih u svlačionici: "Evo 500 dolara onome ko ga pošteno sastavi sa zemljom!" Radio sam to i ponosim se time. To su pravila ove igre, ne smeš da ponižavaš protivnika - odgovorio je Barkli.

Dodao je Čarls Barkli potom i da bi prihvatio da ga neko udari da je uradio nešto slično kao Džejden Mekdenijels ili još gore, ono što je Šekil O'Nil rekao da bi pokušao.

- Da sam ja zakucao "vetrenjaču" i da me je neko srušio na pod, samo bih ustao i rekao: "U redu je, zaslužio sam." - zaključio je Barkli.

Nisu se tu njih dvojica zaustavili, već su se prisetili međusobne tuče iz 1999. godine.

- Morao sam tada da se potučem s tobom, gađao si me loptom - podsetio je Barkli Šekila, a O'Nil je odgovorio:

- Ti si mene prvi faulirao, ali ne možeš da me gađaš loptom pred 18.000 ljudi! Posle toliko godina, pusti to više čoveče...

