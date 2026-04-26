JOKIĆ SE ZALEĆE NA MEKDENIJELSA, A ŽENA IZ PUBLIKE BEŽI GLAVOM BEZ OBZIRA! Isplivao novi snimak žestokog obračuna: Haos kakav se ne viđa često! (VIDEO)
Sukob Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa u četvrtom meču plej-of serije između Minesote i Denvera centralna je tema svih svetskih medija.
Jokić je pobesneo zbog provokacije Mekdenijelsa koji je postigao poene u poslednjim trenucima meča kada je sve već bilo gotovo i kada su se igrači pozdravljali, te je preleteo pola terena kako bi se obračunao sa njim.
Situacija se otela kontroli, a da nije bilo drugih igrača sukob bi bio još veći. Ipak, da nije bilo naivno možemo videti u novom snimku koji se pojavio na mrežama.
Na njemu se iz neposredne blizine vidi kako se Jokić zaleće na Mekdenijelsa, a kako jedna žena iz publike beži glavom bez obzira. Situacija je bila veoma napeta, a da vam ne prepričavamo dalje - najbolje je da pogledate sami...
