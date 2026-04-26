Ademir Zurapović deliće pravdu na fajnal-foru Lige šampiona u košarci. Bar se nadamo da će da deli pravdu. Ako to bude radio, kao na meču SAD - Srbija: bolje da ostane u rodnoj Tuzli.

AEK, Tenerife, Ritas i Unikaha - boriće se za trofej u Badaloni od 7. do 9. maja. FIBA Liga šampiona je takmičenje u usponu i utisak je da raste iz godinu u godinu. A, pravi uspon će tek da se dogodi.

Naravno, najveći problem su sudije, jer je činjenica da najboljih arbitri dele pravdu pod evroligaškim okriljem. Upravo zato se dešava da Ademir Zurapović slovi za jednog od najboljih?! Da nije tužno, bilo bi smešno.

Ovaj arbitar iz BiH u karijeri je postao poznat tako što je besumučno opljačkao Srbiju na polufinalu Olimpijskih igara u meču protiv Amerike.

Naš tim bi tada odneo pobedu, da Zurapović nije umešao prste...