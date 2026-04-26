Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Nikola Jokić protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Pred Nikolom Jokićem i ekipom je jako težak zadatak da preokrenu ovu seriju, a novinar ESPN-a, Endi Bejli nije ubeđen da će Nagetsi u tome uspeti. On je otišao korak dalje, te je istakao kako je era Nikole Jokića gotova!

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP igrača, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - napisao je Bejli na društvenim mrežama.

Šta vi mislite, da li Nikola Jokić i Denver Nagetsi mogu da preokrenu seriju protiv Minesote? I da li je era Nikole Jokića stvarno gotova ili će srpski as tek blistati na velikoj sceni? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteKošarkaPOTEZI KOJI SU OSTALI U SENCI INCIDENTA! Jokić se mučio, ali je bio na granici tripl-dabla: Pogledajte kako je Džoker odigrao četvrti meč protiv Minesote!
Nikola Jokić protiv Minesote
KošarkaJOKIĆ SE ZALEĆE NA MEKDENIJELSA, A ŽENA IZ PUBLIKE BEŽI GLAVOM BEZ OBZIRA! Isplivao novi snimak žestokog obračuna: Haos kakav se ne viđa često! (VIDEO)
Jokić Mekdenijels 2.jpg
KošarkaŠTA PRIČA OVAJ ČOVEK?! O'Nil pokušao da PONIZI Jokića i Srbiju - umesto toga se ŽESTOKO OBRUKAO: Snimak koji je obišao planetu! (VIDEO)
Screenshot 2025-05-08 111208.jpg
KošarkaRAT U PROGRAMU UŽIVO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Brutalna rasprava dve legende: "Obrukao bih ga pred ženom i porodicom! Dao bih 500 dolara da ga sastave sa zemljom!"
Jokić Šek Barkli.jpg

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir