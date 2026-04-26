Denver Nagetsi upisali su još jedan poraz od Minesote i Timbervulvsi su posle trijumfa rezultatom 112:96 stigli do prednosti od 3:1 u seriji.

Nikola Jokić protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Pred Nikolom Jokićem i ekipom je jako težak zadatak da preokrenu ovu seriju, a novinar ESPN-a, Endi Bejli nije ubeđen da će Nagetsi u tome uspeti. On je otišao korak dalje, te je istakao kako je era Nikole Jokića gotova!

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP igrača, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - napisao je Bejli na društvenim mrežama.

Šta vi mislite, da li Nikola Jokić i Denver Nagetsi mogu da preokrenu seriju protiv Minesote? I da li je era Nikole Jokića stvarno gotova ili će srpski as tek blistati na velikoj sceni?

