Zvezda Minesote Entoni Edvards moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede.
JOKIĆU I DENVERU RASTU ŠANSE: Katastrofalne vesti za Minesotu...
Minesota vodi protiv Denvera sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije.
Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa Foto: David Berding / Getty images / Profimedia
Denver i Nikola Jokić su blizu eliminacije, ali zbog kadrovskih problema u Minesoti rastu im šanse.
Edvards nema oštećenja ligamenata levog kolena, ali je istegnuće prisutno.
Započinje rehabilitaciju odmah, a problem za Minesotu predstavlja i povreda Ahilove tetive Dontea Divinćenca.
Serija se opet seli u Denver, koji će biti domaćin u utorak od 4:30.
