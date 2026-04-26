Saša Obradović na meču Crvene zvezde u Barseloni

Crveno-beli su angažovali novo ime uz trenera Sašu Obradovića za završnicu ABA lige i KLS.

Reč je o Marku Boltiću (39), doskorašnjem šefu stručnog štaba beogradskog Radničkog, kluba koji već ima uspostavljenu saradnju sa Zvezdom.

Njegov dolazak predstavlja logičan nastavak te veze, ali i priliku za dodatno jačanje stručnog kadra.

Boltić iza sebe ima zapažen rad u domaćoj košarci – upravo je on vratio Radnički u Košarkašku ligu Srbije, dok je ekipa ovu sezonu završila na solidnom šestom mestu.

Pored klupskog angažmana, sticao je iskustvo i u reprezentativnim selekcijama, gde je tokom prethodne dve godine bio deo stručnog štaba uz Vuleta Avdalovića. Sa juniorskom reprezentacijom Srbije stigao je do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2024.

Pre nego što je uplovio u trenerske vode, Boltić je imao bogatu igračku karijeru.

Nastupao je za brojne klubove, među kojima su Mladost iz Zemuna, BKK Radnički, Vojvodina, slovenački Domžale, rumunska Krajova, makedonski Karpoš Sokoli, Šedeak, Vevej i OKK Beograd.