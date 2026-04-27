NBA liga izrekla je novčane kazne akterima incidenta koji je obeležio finiš četvrte utakmice serije između Denvera i Minesote.

Kako je saopšteno, Nikola Jokić moraće da plati 50.000 dolara, dok je Džulijus Rendl kažnjen sa 35.000 dolara zbog uloge u sukobu koji je izbio u samoj završnici meča. Uprkos sankcijama, obojica će biti na raspolaganju svojim timovima u narednom duelu, koji se igra u Denveru.

Do tenzija je došlo nakon nesportskog poteza Džejdena Mekdenijelsa, koji je 2,1 sekundu pre kraja postigao koš u momentu kada su svi igrači prestali da igraju.. Taj potez nije bio u suprotnosti sa pravilima, ali je izazvao nezadovoljstvo igrača Nagetsa, koji su smatrali da nije u duhu fer-pleja s obzirom na to da je pitanje pobednika već bilo rešeno.

Prema obrazloženju lige, Jokić je reagovao tako što je prvi ušao u kontakt sa Mekdenijelsom, započevši raspravu i guranje. Situacija je potom dodatno eskalirala kada se Rendl umešao u gužvu i fizički nasrnuo na igrača Denvera, Brusa Brauna..

Serija se sada seli u Kolorado, gde će Denver Nuggets pokušati da produži borbu, dok Minnesota Timberwolves ima priliku da završi posao i obezbedi prolaz dalje.