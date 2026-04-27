San Antonio Sparsi savladali su na gostovanju Portland rezultatom 114:93 i tako poveli sa 3:1 u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije.

Sam finiš utakmice obeležio je sukob Denija Avdije i Stefona Kesla.

Naime, na nešto više od dva minuta pre kraja utakmice, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno, vidno iznervirani reprezentativac Izraela ozbiljno se "zakačio" sa igračem Sparsa.

Kesl je snažno krenuo ka košu, izborio kontakt i pogodio uz faul Avdije, a onda je loptom udario Izraelca. Usledila je burna reakcija zvezde Portlanda. Hteo je Deni fizički da se obračuna sa rivalom, došlo je do žestokog koškanja, ali saigrači su brzo reagovali kako bi sprečili veći incident i smirili situaciju.

Posle kraće rasprave i pregleda situacije, arbitri su doneli odluku da obojici igrača dosude obostranu ličnu grešku, čime je sukob formalno okončan.

San Antonio su na korak od plasmana u naredno kolo doigravanja vodili Dearon Foks sa 28 poena i Viktor Vembanjama, koji se vratio na teren posle potresa mozga, sa 27 poena, 11 skokova i sedam blokada.

Deni Avdija je predvodio Portland sa 26 poena, Džru Holidej je dodao 20, a Džeremi Grent 17 poena.

Sledeća utakmica ove serije igra se noć utorak na sredu.