Pričard i Tejtum razbili Seventisikserse!
EMBID SE VRATIO POSLE OPERACIJE, ALI DŽABA! Boston razmontirao Filadelfiju, Tejtum i Pričard "zapalili" mrežice! (VIDEO)
Boston je u gostima savladao Filadelfiju sa 128:96 i poveo sa 3:1 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije.
Pejton Pričard je pogodio šest od 24 trojki Seltiksa na ovoj utakmici i postigao 32 poena, Džejson Tejtum je upisao 30 poena i šest asistencija, dok je Džejlen Braun dodao 20 poena.
U timu Filadelfije najbolji je bio Džoel Embid, koji se vratio na teren 17 dana posle operacije slepog creva, sa 26 postignutih poena.
Naredni meč ove serije igra se u noći između utorka i srede.
