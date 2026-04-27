Boston je u gostima savladao Filadelfiju sa 128:96 i poveo sa 3:1 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije.

Pejton Pričard je pogodio šest od 24 trojki Seltiksa na ovoj utakmici i postigao 32 poena, Džejson Tejtum je upisao 30 poena i šest asistencija, dok je Džejlen Braun dodao 20 poena.

U timu Filadelfije najbolji je bio Džoel Embid, koji se vratio na teren 17 dana posle operacije slepog creva, sa 26 postignutih poena.

Naredni meč ove serije igra se u noći između utorka i srede.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: