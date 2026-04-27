KK PARTIZAN OBRADOVAO NAVIJAČE PRED POČETAK KLS! Besplatan ulaz na meč protiv Slobode
Partizan je omogućio besplatan ulaz za deo tribina na prvoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije protiv Slobode iz Užica, koja je zakazana za 30. april u Beogradskoj areni.
Meč će početi u 18.30 časova, a uprava "crno-belih" donela je odluku da ulaz za nivoe 200 i 400 bude slobodan, kako bi ekipa imala što veću podršku na startu odbrane titule nacionalnog šampiona.
Preostala mesta, uključujući sedišta pored terena i lože, biće dostupna isključivo vlasnicima sezonskih karata, koji imaju prioritet prilikom popunjavanja svojih pozicija.
Gledaoci bez ulaznica moći će da zauzmu preostala slobodna mesta u okviru dozvoljenog kapaciteta dvorane.
Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a pobednik dvomeča obezbediće plasman na završni turnir KLS, koji će biti održan u Nišu.
Ekipa Partizana trenutno se nalazi u takmičarskoj pauzi pred završnicu domaćih takmičenja, dok paralelno očekuje i početak plej-ofa AdmiralBet ABA lige.
Protivnik u regionalnom takmičenju još nije poznat, a prvi meč četvrtfinala zakazan je za period između 8. i 11. maja.
