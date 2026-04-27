Partizan je omogućio besplatan ulaz za deo tribina na prvoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije protiv Slobode iz Užica, koja je zakazana za 30. april u Beogradskoj areni.

Meč će početi u 18.30 časova, a uprava "crno-belih" donela je odluku da ulaz za nivoe 200 i 400 bude slobodan, kako bi ekipa imala što veću podršku na startu odbrane titule nacionalnog šampiona.

Cedevita Olimpija - KK Partizan Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Preostala mesta, uključujući sedišta pored terena i lože, biće dostupna isključivo vlasnicima sezonskih karata, koji imaju prioritet prilikom popunjavanja svojih pozicija.

Gledaoci bez ulaznica moći će da zauzmu preostala slobodna mesta u okviru dozvoljenog kapaciteta dvorane.

Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a pobednik dvomeča obezbediće plasman na završni turnir KLS, koji će biti održan u Nišu.

Ekipa Partizana trenutno se nalazi u takmičarskoj pauzi pred završnicu domaćih takmičenja, dok paralelno očekuje i početak plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Protivnik u regionalnom takmičenju još nije poznat, a prvi meč četvrtfinala zakazan je za period između 8. i 11. maja.

