Košarkaški klub Mega angažovao je još jedno pojačanje pošto je ugovor sa klubom potpisao 19-godišnji Aleksandar Vojinović.
BUM! MVP KOŠARKAŠKE LIGE SRBIJE POTPISAO ZA MEGU! Stiglo je brutalno pojačanje!
Talentovani bek visok 196 centimetara, u poslednje dve sezone nosio je dres OKK Beograda, a u prethodnoj je bio MVP Košarkaške lige Srbije sa ukupno 703 indeksna poena.
U proseku je beležio 19,9 poena, 4,2 skoka i 5 asistencija uz indeks korisnosti 23,4 po utakmici, a posebno su se izdvojile partije protiv Zlatibora (33 poena) i Slobode (32 poena).
KK Mega juniori 2026. Foto: ABA league / Dragana Stjepanović
U sezoni 2023/24 bio je deo juniorskog tima Mege na kvalifikacionom, potom i završnom turniru juniorske Evrolige, dok je u sezoni 2024/25 osvojio U19 ABA ligu.
