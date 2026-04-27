Ušli su Los Anđeles lejkersi bez Luke Dončića u plej-of NBA lige.

Izostanak zvezde "jezeraša" se za sad ne oseća, ali pojavile su se nove vesti u vezi sa oporavkom od povrede slovenačkog košarkaša.

Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Lejkersi su trenutno blizu prolaska dalje, pošto vode sa 3:1 u seriji zapadne konferecnije protiv Hjustona i nedostaje im još jedan trijumf.

Trener Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru.

- Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je Redik.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gde je imao posebne tretmani za što brži oporavak.

Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot