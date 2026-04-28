Dušan Alimpijević i njegov Bešiktaš ostali su bez plasmana u Evroligu, pošto u revanšu finala Evrokupa nisu uspeli da izbore majstoricu. Burg je slavio i na svom terenu rezultatom 73:71, čime je potvrdio dominaciju i osigurao ulaznicu za najjače evropsko takmičenje naredne sezone.

S obzirom na to da je francuski tim dobio i prvi meč u Turskoj sa 72:60, ekipa koju predvodi srpski trener bila je pod velikim pritiskom i morala je da pobedi u gostima kako bi produžila seriju, ali su u neizvesnoj završnici ipak pretrpeli novi poraz.

Gledali smo veoma zanimljivu utakmicu, a neizvesno je bilo do samog kraja.

Na šest minuta pre završetka meča, Burg je bio u prednosti od šest poena. Iako je Bešiktaš u samom finišu uspeo da izjednači na 71:71, Adam Mokoka je poentirao u poslednjoj sekundi i tako srušio sve nade selektora Srbije.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Najbolji kod Burga na večerašnjem meču bili su Kevin Kokila sa 18 poena i šest skokova i Adam Mokoka sa 17 poena i 10 skokova.

Kod Bešiktaša bolji od ostalih bio je Džona Metjus sa 18 poena.