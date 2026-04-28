Košarkaši Burga osvojili su Evrokup, pošto su večeras u drugom meču finalne serije na svom terenu pobedili Bešiktaš 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19).Burg je u seriji slavio 2:0 u pobedama, pošto je bio bolji i u prvom meču u Istanbulu.

Posle poraza, trener Bešiktaša i selektor Srbije, Dušan Alimpijević, dao je kratku izjavu:

"Nije vreme za velike priče. Čestitam Burgu", jasan je bio Alimpijević.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

Najbolji kod Burga na večerašnjem meču bili su Kevin Kokila sa 18 poena i šest skokova i Adam Mokoka sa 17 poena i 10 skokova.

Kod Bešiktaša, koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, bolji od ostalih bio je Džona Metjus sa 18 poena.

Osvajanjem Evrokupa, Burg je stekao pravo da naredne sezone nastupa u Evroligi.

