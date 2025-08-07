Slušaj vest

Bukmejkeri nemaju dilemu - Srbija je prvi favorit za titulu prvaka Evrope.

Prema proceni vodećih svetskih kladionica naša košarkaška reprezentacija ima ubedljivo najveće šanse da se domogne zlatne medalje na predstojećem Evrobasketu.

Bila je Srbija favorit i pre samog starta priprema, a kako se prvenstvo približava šanse za za pobedničko postolje joj vrtoglavo rastu.

Pre samo mesec dana Srbija i Nemačka bili su prvi favoriti sa kvotom 4.50, međutim, nakon objave spiska selektora Svetislava Pešića bukmejkeri su procenili da su Olrovi ipak najbliži tronu. Kvota na Srbiju tada je pala na 3.00, Nemačka je ostala na drugom mestu kvotom 4.80, a Francuska je sa kvotom 6.00 bila na trećem mestu.

1/12 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Srbije Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Dado Đilas

Tri nedelje pred start prvenstva kladionice nam daju još veće šanse za zlato. Verovali ili ne, kvota da će Srbija biti šampion Evrope sada je samo 2.70! Iza nas su Nemačka sa kvotom 5.50, Francuska (6.00), Grčka (11.00), Slovenija (15.00), Španija (15.00)...

Kvote - favoriti za osvajanje Evropskog prvenstva Foto: Screenshot

Podsetimo, Evropsko prvenstvo startuje 27. avgusta, a Srbija je smeštena u Grupu A sa Letonijom, Turskom, Češkom, Portugalom i Estonijom.