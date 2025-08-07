Slušaj vest

Reprezentacija Slovenije biće izuzetno oslabljena na predstojećem Evrobasketu.

Selektor Alesandar Sekulić neće moći da računa na povratnika iz NBA Vlatka Čančara, a u timu neće biti ni centra Džoša Niba koji je prošle godine dobio slovenački pasoš, što je ozbiljan udarac za Dončića i njegov tim.

1/5 Vidi galeriju Vlatko Čančar Foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Čančar je nedavno napustio Denver i potpisao ugovor sa Armanijem iz Milana, za koji nastupa i Džoš Nibo. Obojica su imali ozbiljnih problema sa povredam prethodne sezone, pa je klub su odlučili da preskoče reprezentativne obaveze ovog leta - tačnije klub je odlučio, ako je verovati Luki.

Naime, na konferenciji za medije pred pripremni okršaj sa Nemačkom Dončić je prokomentarisao otkaze saigrača.

"Nemam za šta da se bunim. To je odluka klubova. Lejkersi su meni dali da igram, ali Armani nije njima. Radije ne bih da ulazim u to. Trebalo bi da je to odluka igrača", zagrmeo je Luka.

Dončić, koji je pre nekoliko dana potpisao novi ugovor sa Los Anđeles Lejkersima, rekao je da će uvek kada je zdrav igrati za svoj nacionalni tim.

1/6 Vidi galeriju Dončić na potpisivanju novog ugovora sa Lejkersima Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kurir sport