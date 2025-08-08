Slušaj vest

Košarkaš Partizana Frenk Nilikina neće igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Nilikina je jedan od trojice igrača koje je selektor Frederik Fatu precrtao sa šireg spiska.

Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

 Pored Nilikine, sa spiska su otpali Usman Dijeng i Musa Dijabate.

Ova odluka, iako s jedne strane očekivana pošto se Nilikina nije pokazao u pravom svetlu u Partizanu, s druge strane je mnoge iznenadila pošto je ranijih godina i u daleko jačoj konkurenciji, bio standardan član.

Francuska se ovog leta suočava sa dosta kadrovskih problema, pošto su van spiska četvorica startera Viktor Vembanjama, Matijas Lesor, Rudi Gober i Evan Furnije.

Na spisku su 14 košarkaša, od kojih će još dvojica otpasti do početka šampionata: Geršon Jabusele, Vensan Porije, Eli Okobo, Aleksander Sar, Bilal Kulibali, Zakari Rizaše, Isaja Kordinije, Silvan Francisko, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Mamadu Žaite, Timoti Luvavu Kabaro, Frenk Nilikina, Teo Maledon i Metju Stracel.

Evrobasket se igra od 27. avgusta do 14. septembra. "Trikolori" prvu fazu igraju u Katovicama, gde će u okviru grupe D za rivale imati Poljsku, Island, Belgiju, Izrael i Sloveniju.

