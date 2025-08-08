FRENK NILIKINA VIŠAK: Francuza skupo koštala loša sezona
Košarkaš Partizana Frenk Nilikina neće igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Nilikina je jedan od trojice igrača koje je selektor Frederik Fatu precrtao sa šireg spiska.
Pored Nilikine, sa spiska su otpali Usman Dijeng i Musa Dijabate.
Ova odluka, iako s jedne strane očekivana pošto se Nilikina nije pokazao u pravom svetlu u Partizanu, s druge strane je mnoge iznenadila pošto je ranijih godina i u daleko jačoj konkurenciji, bio standardan član.
Francuska se ovog leta suočava sa dosta kadrovskih problema, pošto su van spiska četvorica startera Viktor Vembanjama, Matijas Lesor, Rudi Gober i Evan Furnije.
Na spisku su 14 košarkaša, od kojih će još dvojica otpasti do početka šampionata: Geršon Jabusele, Vensan Porije, Eli Okobo, Aleksander Sar, Bilal Kulibali, Zakari Rizaše, Isaja Kordinije, Silvan Francisko, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Mamadu Žaite, Timoti Luvavu Kabaro, Frenk Nilikina, Teo Maledon i Metju Stracel.
Evrobasket se igra od 27. avgusta do 14. septembra. "Trikolori" prvu fazu igraju u Katovicama, gde će u okviru grupe D za rivale imati Poljsku, Island, Belgiju, Izrael i Sloveniju.