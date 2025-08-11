Slušaj vest

Pomoćni trener Vašington Vizardsa, čuveni Francuz Aleksi Ažinsa, uživo je pratio nastupe reprezentacije Srbije na pripremnom turniru na Kipru.

Francuz je u Limasol došao zbog mladog Tristana Vukčevića i imao je šta da vidi, posebno na meču protiv Kipra.

"Sjajno. Ofanzivno i defanzivno. Dobro ga je videti i da uživa da igra za Srbiju. Sjajno je videti da igra i u drugačijem stilu igre za njega. Gledao sam ga prošlu utakmicu, igrao je šest minuta. Igrao je dobrih šest minuta, nadao sam da će igrati više, ali to je odluka selektora. Dok je igrao, igrao je dobro", zadovoljan je član stručnog štaba Vizardsa.

Otkrio je Francuz i kakav savet je dao mladom Srbinu.

"Ovde sam da bih gledao njega. Pričali smo, savetovao sam ga da uživa. Igranje za nacionalni tim je uvek posebno. Uvek sam voleo da igram za Francusku, tako i on mora da uživa, da uživa u igri i da uradi sve što je u njegovoj moći da bude uspešan. Nekada neće postizati poene, ali će uticati na igru na skoku, blokadama, defanzivno... Mora da utiče na igru na razne načine", kaže Francuz u razgovoru za "Mozzart sport".

Nada se da će Tristan izboriti mesto među 12 najboljih.

"Voleo bih da bude, ali ta je odluka na selektoru, videćemo. Za sada pokazuje da se dobro uklapa u tim i videćemo šta će trener odlučiti".

