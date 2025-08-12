Slušaj vest

Ušli smo u poslednju fazu odbrojavanja do početka Eurobasketa 2025.

Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra, a košarkaška reprezentacija Srbije važi za jednog od glavnih favorita i čitava nacija se nada da će četa Svetislava Pešića doći do neke medalje. Mnogi, sasvim sigurno, veruju i u zlato.

Kurir vam donosi specijal posvećen EP u kojem ćete svakog dana imati prilike da čitate: vesti, analize, zanimljivosti...

Šta nas sve čeka na predstojećem Eurobasketu?

Spisak Srbije

Košarkaši Srbije uveliko su na pripremama za Evropsko prvenstvo i odigrali su do sada četiri pripremna meča u kojima su upisali isto toliko pobeda. Pred "orlovima" su padali Bosna i Hercegovina (126:89), zatim Poljska (79:67), Grčka (76:66) i Kipar (122:55).

Pobede definitivno da raduju, ali još više raduje igra naših košarkaša i posebno nastupi jednog od najboljih igrača planete, Nikole Jokića.

Jokić je dokazao da je motivisan da na predstojećem takmičenju Srbiji donese medalju, a kada je tako - neka strahuju protivnici! Selektor Svetislav Pešić na širi spisak stavio je 17 košarkaša među kojima se nalaze:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Uroš Trifunović, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Alen Smailagić.

U stručnom štabu Svetislava Pešića biće Oliver Kostić, Ognjen Stojaković, Marko Marinović, Nenad Jakovljević i Mihajlo Mitić. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević, Feđa Sretenović i Stefan Radoičić.

Imaće Pešić slatke, ali i žestoke muke u odabiru dvanaestorice za Eurobasket.

Košarkaši poštuju selektora i dres

Činjenica da su se apsolutno svi odazvali Svetislavu Pešić mnogo govori o uticaju selektora i njegovoj ključnoj ulozi u celoj reprezentativnoj priči.

Kažemo da su se odazvali Pešiću, jer zaista je selektor neko koji je okupio i održao ovaj tim. Neko ko je od njih napravio porodicu i neko kome su oni izuzetno zahvalni. Između ostalog, zato su i tu.

Patriotizam i ljubav prema državnom dresu imaju, a Pešić im to negovao i stavio u prvi plan.

Srbija ima kvalitet

Prvi komentar gotovo svakog ljubitelja košarke na spisak selektora Pešića bio je "odlično, top, sjajan tim...". Ova ekipa ima kvalitet.

Na svakoj poziciji imamo po minimum dva vrhunska igrača i kada uz to dodamo "hemiju" koja od njih pravi tim, jasno je da je ovo državni tim kakav svi želimo da gledamo na predstojem Eurobasketu.

Svi na pripreme stižu odmorni, sezone nisu bile predugačke, pa da imamo momenat zasićenja. Početak i te kako obećava.

Rivali

"Orlovi" se nalaze u grupi "A" sa selekcijama Portugalije, Estonije, Letonije, Turske i Češke. Prvi meč igramo 27. avgusta u 20.30, a rival nam je ekipa Estonije.

Bez dileme apsolutni smo favoriti za prvo mesto u grupi, a najveću pažnju treba obratiti na domaćina, kao i selekciju Turske.

U drugoj fazi se ukrštamo sa grupom "B" gde se nalaze Nemačka, Litvanija, Finska, Crna Gora, Velika Britanija i Švedska.

Bitni datumi

Naša reprezentacija imala je sreće u žrebu pa ćemo tako sve mečeve igrati u Rigi. To je odlično, jer nećemo menjati države, obzirom da se takmičenje održava u četiri zemlje.

Grupna faza počinje 27. avgusta, dok je finale 14. septembra.

Lokacije

Evropsko prvenstvo u košarci 2025. godine održava se u Letoniji (Riga), Finskoj (Tampere), Poljskoj (Katovice) i na Kipru (Limasol).

Nokaut faza (svi mečevi od osmine finala) igraće se u Rigi. Timovi su podeli u četiri grupe sa po šest reprezentacija, od kojih će četiri najbolje obezbediti plasaman u osminu finala.

Završnica takmičenja igra se u glavom gradu Letonije.

Kvote

Srbije je prvi favorit za zlatno odličje prema ocenama bukmejkera, a kvota na pobedu našeg tima iznosi 2.75! Sledi Nemačka (5.50), zatim Francuska (6.00), a na četvrtom mestu selekcija Grčke (12.00).

Slovenija i Španija dele peto mesto favorita sa kvotom 15, dok je poslednji na listi Portugal, inače rivala Srbije u grupi.

Neka se ponovi čuveno slavlje

Za kraj, ne preostaje nam ništa drugo nego da konstatujemo - neka se na Eurobasketu ponovi čuveno slavlje sa Olimpijskih igara i neka naši košarkaši ponovo budu "istorijski pijani" kako je rekao Bogdan Bogdanović.

"Orlovi", neka je sa srećom! Pa, na Eurobasketu da se ode i korak ili dva dalje nego na Olimpijskim igrama!

