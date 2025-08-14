Slušaj vest

Ozbiljno su se zahuktale pripremne utakmice pred ovogodišnji Evrobasket, a Grci su posle poraza od Srbije upisali i jednu pobedu.

Mitoglu je bio najbolji sa 20 poena i 9 skokova, Dorsi je dodao 13.

Na drugoj strani Vučević 13 poena, 7 skokova, a po 11 poena su imali Marko Simonović i Igor Drobnjak.

Inače, Janis Adetokumbo ni ovog puta se nije našao na parketu.