Košarkaška reprezentacija Grčke slavila je nad Crnom Gorom sa 69:61 u prijateljskom meču.
EuroBasket 2025
GRČKA BEZ JANISA I MNOGO MUKA TO TRIJUMFA: Crna Gora pala u finišu prijateljskog meča
Ozbiljno su se zahuktale pripremne utakmice pred ovogodišnji Evrobasket, a Grci su posle poraza od Srbije upisali i jednu pobedu.
Mitoglu je bio najbolji sa 20 poena i 9 skokova, Dorsi je dodao 13.
Na drugoj strani Vučević 13 poena, 7 skokova, a po 11 poena su imali Marko Simonović i Igor Drobnjak.
Inače, Janis Adetokumbo ni ovog puta se nije našao na parketu.
