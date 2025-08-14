Slušaj vest

Ozbiljno su se zahuktale pripremne utakmice pred ovogodišnji Evrobasket, a Grci su posle poraza od Srbije upisali i jednu pobedu.

Mitoglu je bio najbolji sa 20 poena i 9 skokova, Dorsi je dodao 13.

Na drugoj strani Vučević 13 poena, 7 skokova, a po 11 poena su imali Marko Simonović i Igor Drobnjak.

Inače, Janis Adetokumbo ni ovog puta se nije našao na parketu.

Ne propustiteEuroBasket 2025OPŠTE RASULO U SLOVENIJI PRED EUROBASKET! Sada je na udaru Luka Dončić!
Luka Dončić u reprezentaciji Slovenije
EuroBasket 2025DVOJICA OTPALA SA PEŠIĆEVOG SPISKA ZA MINHEN! Evo ko od reprezentativaca Srbije ne ide u Nemačku!
SERBIA-GREECE_139.JPG
EuroBasket 2025TOTALNI HAOS PRED EUROBASKET! Braća Dragić žestoko zaratila sa selektorom: Sekuliću, lažeš!
screenshot-15.jpg
EuroBasket 2025SELEKTOR SLOVENIJE SE OGLASIO ZBOG ZVEZDE REPREZENTACIJE! Objasnio je šokantan spisak za Eurobasket: "Napustio nas je..."
Luka Dončić i Zoran Dragić u duelu sa Peti Milsom

Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS