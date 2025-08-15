Slušaj vest

Najbolji igrač Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić, našao se na udaru kritika javnosti pred start Eurobasketa.

Nurkić se usred priprema reprezentacije za Evropsko prvenstvo pojavio na koncertu Damira Imamovića u Sarajevu, što se nije dopalo medijima u komšiluku.

Iako je NBA as u slobodno vreme otišao sa suprugom na koncert koji je održan u čast nedavno preminule Gabi Novak, Jusuf se našao na udaru kritika.

"Fokus na pripremama ili koncertima" naslov je na popularnom košarkaškom košarkaškom portalu "BHBasket".

1/10 Vidi galeriju Jusuf Nurkić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Bosna niže poraze u pripremnom periodu, a Nurkić je evidentno u lošoj fizičkoj formi i mnogi su besni što nije u potpunosti fokusiran na obaveze u reprezentaciji.

"Jusuf Nurkić je van forme i jedva da može da trči. Moramo da se bolje pripremimo za utakmice".

Kurir sport