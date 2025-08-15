Luka Dončić neće igrati za Sloveniju na narednoj utakmici.
EuroBasket 2025
SLOVENCI OPET BEZ DONČIĆA: Luka propušta i meč protiv Litvanije
Slušaj vest
To će biti drugi put zaredom da propušta pripremnu utakmicu. Kako je i zvanično saopšteno, Luka Dončić neće igrati protiv Litvanije od 19 časova i 30 minuta, kada je zakazan njihov duel.
Dončić je igrao u prvom meču Slovenije i Nemačke, kada je ubacio 19 poena uz 3 skoka i 5 asistencija, a Nemci pobedili Slovence sa 103:89.
NBA superstar iz redova Los Anđeles Lejkersa će, ipak, igrati u subotu protiv Letonije.
Reaguj
Komentariši