Slušaj vest

Novopečeni košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hervegovine Džanan Musa, hitno je operisan u Nemačkoj - Minhenu.

Kako se navodi, reč je o operaciji trbušnog zida, a Musa će se posle hirurškog zahvata vratiti u Sarajevo, gde će zapravo početi njegov oporavak.

1/4 Vidi galeriju Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Prognoze za sada ulivaju pozitvne nade "zmajevima", koji se ipak brinu da li će biti spreman za početak Evrobasketa koji startuje za 12 dana:

- Ovim putem želimo da obavestimo javnost da je Džanan, zbog bolova u predelu stomaka, pre dva dana hitno otputovao u Minhen, gde je utvrđeno da je neophodna operacija. Operaciju je obavila dr Ulrike Muschaweck, jedna od najboljih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti. Prognoze lekara su povoljne, te će Džanan, nakon jučerašnje operacije, već sutra biti u Sarajevu. Trenutno se oporavlja u Minhenu.

- Napominjemo da je sve urađeno u koordinaciji sa lekarskim timom Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Džananovog kluba BC Dubai. Ovim putem zahvaljujemo rukovodstvu kluba iz Dubaija, koje je ekspeditivno reagovalo i pokazalo ogroman profesionalizam. Džanan je izrazio želju da se uradi sve što je moguće i da se, u skladu sa oporavkom, ostavi prostor za eventualni nastup na predstojećem Eurobasketu, imajući u vidu njegovu veliku želju da bude sa timom na Kipru. U ovoj situaciji, nastup je svakako neizvestan - izjavili su iz PR tima Džanana Muse.

Podsetimo, Musa je nedavno napustio Real Madrid i odlučio da karijeru nastavi u novom košarkaško projektu - Dubaiju.

BONUS VIDEO: