Košarkaši Srbije ubedljivo su savladali Češku rezultatom 113:84 u polufinalnom meču pripremnog Superkupa u Minhenu, te će se u finalu sastati sa domaćinom Nemačkom koja je bila bolja od Turske posle neizvesne završnice (73:71).

Meč Srbije i Češke obeležila je odlična igra "orlova" koji su izgledali fenomenalno i veoma moćno, ali i jedan potez Nikole Jokića.

Tačnije, jedna lekcija koju je Jokić dao svom imenjaku i mlađem saigraču, Nikoli Topiću.

Na pet minuta do kraja meča, Topić je seo na klupu, ali nije se pozdravio sa svim saigračima, što se nije svidelo Jokiću. Džoker mu je odmah sugerisao da bi trebalo to da promeni, a mladi Topić shvatio je šta je uradio, ustao sa klupe i ispravio grešku.

Snimak je ubrzo postao viralan, a potvrdio je dve stvari - veličinu Nikole Jokića i sjajnu atmosferu koja vlada u reprezentaciji. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom Izvor: RTS

Topić je utakmicu završio sa pet poena i četiri asistencije, dok je Jokić meč završio sa 12 poena, četiri skoka i šest asistencija.

