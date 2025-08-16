Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije izgleda zaista fenomenalno pred start Eurobasketa.

Četa Svetislava Pešića zgromila je Češku u polufinalu pripremnog Superkup turnira u Minhenu (113:84), te će se u finalnom meču sastati protiv Nemačke koja je bila bolja od Turske (73:71).

Upravo su Turci jedan od rivala "orlova" u grupnoj fazi Eurobasketa, a selektor ove reprezentacije Ergin Ataman došao je da pogleda naš nacionalni tim i proba da smisli adekvatnu taktiku za meč protiv Jokića, Bogdana i ekipe. Špijunirao je Ataman Srbiju protiv Češke i - preselo mu je!

Kamera ga je uhvatila posle jedne NBA akcije "orlova" u kojoj se i Česima zavrtelo u glavi, a koja je završena trojkom Bogdana Bogdanovića. Selektoru Turske se zavrtelo u glavi i slošilo u trenutku, kamere su sve ispratile, a reakcija je postala viralna.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Ergin Ataman u neverici zbog igre Srbije Izvor: RTS

Svestan je Ergin Ataman da ga čeka pakleno težak zadatak protiv Srbije, a pored naše reprezentacije i Turske, u ovoj grupi nalaze se još i Češka, Letonija, Estonija i Portugal. Meč Srbije i Turske na programu je 3. septembra.

BONUS VIDEO: