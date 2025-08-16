ERGIN ATAMAN PREBLEDEO ZBOG JOKIĆA, BOGDANA I EKIPE! Slošilo mu se u trenutku, a kamere sve ispratile: Sve mu je preselo, nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije izgleda zaista fenomenalno pred start Eurobasketa.
Četa Svetislava Pešića zgromila je Češku u polufinalu pripremnog Superkup turnira u Minhenu (113:84), te će se u finalnom meču sastati protiv Nemačke koja je bila bolja od Turske (73:71).
Upravo su Turci jedan od rivala "orlova" u grupnoj fazi Eurobasketa, a selektor ove reprezentacije Ergin Ataman došao je da pogleda naš nacionalni tim i proba da smisli adekvatnu taktiku za meč protiv Jokića, Bogdana i ekipe. Špijunirao je Ataman Srbiju protiv Češke i - preselo mu je!
Kamera ga je uhvatila posle jedne NBA akcije "orlova" u kojoj se i Česima zavrtelo u glavi, a koja je završena trojkom Bogdana Bogdanovića. Selektoru Turske se zavrtelo u glavi i slošilo u trenutku, kamere su sve ispratile, a reakcija je postala viralna.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Svestan je Ergin Ataman da ga čeka pakleno težak zadatak protiv Srbije, a pored naše reprezentacije i Turske, u ovoj grupi nalaze se još i Češka, Letonija, Estonija i Portugal. Meč Srbije i Turske na programu je 3. septembra.
BONUS VIDEO: