Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Češku rezultatom 113:84 u pripremnom meču odigranom na turniru u Nemačkoj. "Orlove" u subotu čeka finalna utakmica protiv selekcije domaćina, Nemačke, od 20.45.

Odigrali su košarkaši Srbije fenomenalan meč, pokazali su da su daleko kvalitetniji od svog rivala, a selektor Svetislav Pešić imao je priliku da isproba različite taktičke zamisli pred start Eurobasketa.

Još jedan odličan meč za reprezentaciju odigrao je Nikola Jokić, a zbog jednog njegovog poteza morali su da se oglase i navijači Denver Nagetsa na jednom profilu na društvenoj mreži "X".

Nikola Jokić na meču Srbija - Češka Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

- Jokić je lud... Ovo će biti još jedna sezona za pamćenje - napisali su oni, uz potez koji Jokiću čak nije ušao u statistiku, ali je dokazao svu njegovu genijalost.

Pogledajte i sami kako je taj potez izgledao:

Nikola Jokić odigrao je odličan meč, ali nije zapinjao, te je susret završio sa 12 poena, četiri skoka i šest asistencija.

