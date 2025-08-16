Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije još jednom je demonstrirala silu i ubedljivo je savladala Češku na pripremnom Superkupu u Minhenu.

Četa Svetislava Pešića slavila je sa 113:84 i u finalnom meču igraće protiv domaćina Nemačke.

Ova utakmica dospela je u centar pažnje svetske javnosti, a gledali su je i Amerikanci, te je tako stranica na društvenoj mreži "X" posvećena Denver Nagetsima primetila sličnost između jedne akcije Srbije i akcije tima iz Kolorada.

Prvu akciju na meču Svetislav Pešić prilagodio je Nikoli Jokiću, koji isto radi u Denver Nagetsima, a navijači ove ekipe "optužili" su našeg selektora za "pljačku" i putem društvenih mreža poslali su poruku celoj planeti.

- Trener Pešić i Srbija su ukrali prvu akciju od Denver Nagetsa - stoji u opisu videa uz emotikon koji plače od smeha.

Akcija je prošla, a verujemo da će ovaj napad tek prolaziti i u nekim mečevima koji dolaze. Možda već protiv Nemaca u subotu od 20.45.

BONUS VIDEO: