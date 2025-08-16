NEVOLJE ZA FRANCUZE: Bitan igrač se povredio pred Eurobasket!
Košarkaš reprezentacije Francuske Vensan Poarje neće biti deo ekipe večeras protiv Španije u pripremnoj utakmici za Eurobasket.
Upalio se manji alarm u ekipi Frederika Fatoa zbog dve povrede desetak dana pred start Evropskog prvenstva.
Vensan Poarje preskače pripremni duel protiv Španije zbog povrede desnog kolena i biće podvrgnut daljim testovima kako bi se utvrdio obim problema. Baš protiv Španije pre dva dana (pobeda Francuza 75:67) centar Anadolu Efesa zadobio je nezgodan udarac u koleno.
Manje probleme ima Zakari Risašer koji je istegnuo mišiće desnog lakta i on će takođe propustiti današnji meč protiv Španaca.
Francuzi se nalaze u grupi "D" Evropskog prvenstva zajedno sa Poljskom, Slovenijom, Belgijom, Izraelom i Islandom.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: