Srbija pobedila Nemačku sa 91:81, a Svetislav Pešić je imao šta da poruči sudijama.
IZGUBIO ŽIVCE! Selektor Srbije ušao u svađu, pogledajte šta je iznerviralo Svetislava Pešića! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Nemačke u Minhenu u finalu Superkupa rezultatom 91:81.
Naime, selektora Srbije Svetislava Pešića dobro je iznervirala jedna od odluka sudije. Igrala se treća četvrtina kada je Maodo Lo, posle jedne akcije iz auta, dodao loptu, a Nemačka je poentirala.
Popularni Kari sve to je pratio sa nekoliko metara i momentalno ukazao sudijama na veliki propust.Ipak, sudije nisu želele da promene odluku, što je dodatno iznerviralo selektora Pešića, pa je ušao u raspravu sa njima.
Nakon toga Pešić je dobio tehničku zbog prigovora i oštre reakcije! Pogledajte...
