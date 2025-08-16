Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Nemačke u Minhenu u finalu Superkupa rezultatom 91:81.

Naime, selektora Srbije Svetislava Pešića dobro je iznervirala jedna od odluka sudije. Igrala se treća četvrtina kada je Maodo Lo, posle jedne akcije iz auta, dodao loptu, a Nemačka je poentirala.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Popularni Kari sve to je pratio sa nekoliko metara i momentalno ukazao sudijama na veliki propust.Ipak, sudije nisu želele da promene odluku, što je dodatno iznerviralo selektora Pešića, pa je ušao u raspravu sa njima.

Nakon toga Pešić je dobio tehničku zbog prigovora i oštre reakcije! Pogledajte...

Svetislav Pešić, svađa sa sudijom Izvor: RTS

