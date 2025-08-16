Nikola Jokić očarao sve u Minhenu!
bravo
U MINHENU SE KLIČE NIKOLI JOKIĆU! Dok je Srbija razbijala Nemačku, sa tribina se čula jasna poruka! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je večeras pripremni turnir u Minhenu, pošto je u finalu pobedila Nemačku 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:16).
Srpski tim predvodio je Nikola Jović sa 22 poena, uz šut za tri poena 4/7. Tristan Vukčević postigao je 11 poena uz pet asistencija, Bogdan Bogdanović 11 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije, a Marko Gudurić 11 poena uz četiri asistencije.
Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal
Vidi galeriju
Nikola Jokić pobedi je doprineo sa sedam poena, osam skokova i sedam asistencija, Filip Petrušev sa devet poena, a Aleksa Avramović sa sedam poena.
Odmah po završetku meča srpski navijači koji su bodrili naš tim u Minhenu, pozdravili su najboljeg košarkaša sveta Nikolu Jokića.
Pogledajte kakve je ovacije dobio Jokić:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši