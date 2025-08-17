FRANCUZI OBJAVILI KONAČAN SPISAK ZA EUROBASKET: Selektor "Galskih petlova" šokirao košarkašku javnost - precrtao zvezdu Evrolige!
Selektor Francuske Frederik Fatu saopštio je danas konačan spisak od 12 košarkaša koji će igrati na Evropskom prvenstvu.
Na spisku su Ajzeja Kordinije, Bilal Kulibali, Silven Fransisko, Džejlen Hord, Muhamadu Žaite, Timote Luvavu-Kabaro, Teo Maledon, Eli Okobo, Zakari Rizašer, Aleksandre Sar, Metju Strazel, Geršon Jabusele.
Francuska će biti desetkovana na EP, jer su zbog povreda ili drugih problema otkazali Vensan Poarije, Matijas Lesor, Rudi Gober, Viktor Vembanjama i Evan Furnije.
Na spisku putnika za Eurobasket nema Evroligine "zvezde u usponu", mladog asa Pariza Nadira Hifija, koji je oduševio ljubitelje košarke sjajnim partijama u dresu Pariza prethodne sezone.
Na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, Francuska će igrati u grupi D sa domaćinom grupe Poljskom, kao i Slovenijom, Islandom, Belgijom i Izraelom.
Kurir sport