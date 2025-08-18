Slušaj vest

Bivši reprezentativac naše zemlje i nekadašnji trener Partizana, Vlado Šćepanović prisetio se saradnje sa aktuelnim selektorom Srbije Svetislavom Pešićem.

Poslednje zlato na Eurobasketu naša reprezentacija osvojila je davne 2001. godine, kada je upravo Kari sedao na klupi našeg nacionalnog tima. Za reprezentaciju Jugoslavije tada je nastupao sjajni šuter Vlado Šćepanović.

Za selektora Pešića Vlado ima samo reči hvale.

"Psiholog! Doktor psihologije. Ne može neko da traje koliko on traje, a da nije kvalitetan. On je prilagodljiv, u ovom poslu više od 30 godina. Toliko toga se promenilo u košarci, a on i dalje osvaja medalje. To ne može svako", kaže u razgovoru za "Mozzart sport" Šćepanović.

Trofeje donosi psihologija, a u tom segmentu Kari je neprikosnoven, smatra legendarni as.

"On svakom igraču prilazi drugačije, oseća šta kome treba. Nekada je najbolji drug – popijete kafu, ispričate se. A onda, na sastanku i analizi, bez pardona saspe sve u lice. Ali znaš da je to iz najbolje namere – da ti budeš bolji, a samim tim i ekipa", otkrio je Šćepanović.

