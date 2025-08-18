SRBIJA NAJVEĆI FAVORIT, A ON ĆE DA DOMINIRA: FIBA izdvojila jednog srpskog igrača, a nije Jokić! Žestok pad tri ekipe koje su viđene za medalje
FIBA je objavila novu, treću rang listu, uoči starta Evropskog prvenstva.
Na trećem Power rankingu nije bilo promena kada su u pitanju prva tri mesta.
Srbija je najveći favorit, Nemačka drugi, a Francuska treći.
Nekako su se ove tri selekcije od starta ustalile na vodećim mestima.
"Nema sumnje. Srbija je ubedljivo najdominantniji tim pripremnog perioda, i izgleda da će Svetislav Pešić imati problema da smanji spisak na 12 imena.
Nikola Jović - ne, nije Jokić, nije greška u kucanju - bio je nezaustavljiv protiv Nemačke pre neki dan, postigavši četiri trojke za 22 poena, tako da, pomirite se s tim, više nije dete, spreman je da dominira odmah.
Još jedna utakmica je ostala za Pešićeve igrače, susret sa Slovenijom u Beogradu 21. avgusta", navodi se na sajtu FIBA.
Uočljiv je nagli skok Litvanije i Italije, za po pet pozicija, ali i pad selekcija koje su viđenje za vrh, a to su Turska, Grčka i Slovenija. Zanimljivo je i da među deset ekipa nema Španije.