vest

FIBA je objavila novu, treću rang listu, uoči starta Evropskog prvenstva.

Na trećem Power rankingu nije bilo promena kada su u pitanju prva tri mesta.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Srbija je najveći favorit, Nemačka drugi, a Francuska treći.

Nekako su se ove tri selekcije od starta ustalile na vodećim mestima.

"Nema sumnje. Srbija je ubedljivo najdominantniji tim pripremnog perioda, i izgleda da će Svetislav Pešić imati problema da smanji spisak na 12 imena.

Nikola Jović - ne, nije Jokić, nije greška u kucanju - bio je nezaustavljiv protiv Nemačke pre neki dan, postigavši četiri trojke za 22 poena, tako da, pomirite se s tim, više nije dete, spreman je da dominira odmah.

Još jedna utakmica je ostala za Pešićeve igrače, susret sa Slovenijom u Beogradu 21. avgusta", navodi se na sajtu FIBA.

Uočljiv je nagli skok Litvanije i Italije, za po pet pozicija, ali i pad selekcija koje su viđenje za vrh, a to su Turska, Grčka i Slovenija. Zanimljivo je i da među deset ekipa nema Španije.

Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS