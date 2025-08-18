Slušaj vest

Počevši od 27. avgusta pa sve do 14. septembra, na programu je Evrobasket - na kome je reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.

Tako barem tvrde poznate svetske kladionice! Već smo i pisali na tu temu, a izdanja Srbije u pripremnim utakmicama uticali su na bukmejkere da dodatno obore kvotu na trijumf "orlova"!

Prvobitna kvota na trijumf naše selekcije iznosila je 3, a nepunih mesec dana kasnije, kvota na pobedu "orlova" iznosi samo 2,40!

Dakle, Srbije je veliki favorit, a sledi je Nemačka na čiji trijumf kvota iznosi 6. Francuska je na trećem mestu sa kvotom 8, dok je Grčka četvrta - 11!

