Košarkaška reprezentacija Srbije od 27. avgusta kreće u misiju osvajanja zlata na Evrobasketu.
favoriti smo
LUDE KVOTE ZA EVROBASKET: Desila se velika promena - evo kako stoji Srbija, novi presek stanja!
Počevši od 27. avgusta pa sve do 14. septembra, na programu je Evrobasket - na kome je reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
Tako barem tvrde poznate svetske kladionice! Već smo i pisali na tu temu, a izdanja Srbije u pripremnim utakmicama uticali su na bukmejkere da dodatno obore kvotu na trijumf "orlova"!
Prvobitna kvota na trijumf naše selekcije iznosila je 3, a nepunih mesec dana kasnije, kvota na pobedu "orlova" iznosi samo 2,40!
Dakle, Srbije je veliki favorit, a sledi je Nemačka na čiji trijumf kvota iznosi 6. Francuska je na trećem mestu sa kvotom 8, dok je Grčka četvrta - 11!
