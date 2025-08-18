Slušaj vest

Selektor Srbije Svetislav Pešić izjavio je da njegov tim mora još bolje nego što je to bio slučaj tokom priprema.

Srbija je ostvarila stopostotan učinak do sada, a Pešić u izjavi za OKO magazin na pitanje, da li ima prostora za napredak, kaže:

1/7 Vidi galeriju Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

"Da li možemo bolje? Moramo bolje. Očekuje nas jedno od najjačih takmičenja do sada. Evropsko prvenstvo je posle NBA i Evrolige, najjače što možete da gledate kada je kvalitet košarke u pitanju. Evropska košarka poslednjih deset godina doživljava enormnu popularnost, košarka je postala globalan sport. Videli ste na Olimpijskim igrama da su među prva četiri, tri iz Evrope, Francuska, Nemačka i mi. Godinu dana pre toga dve evropske ekipe igrale su finale."

Može li Srbija od nekog da izgubi?

"Može od svakoga, barem od favorita, a njih je šest do osam. To su sve kandidati za medalje. Sistem je takav da u jednoj utakmici sve može da se desi, i protiv ekipa iz drugog plana. Ovde u jednoj utakmici gde je razlika 10 procenata u korist jedne ili druge ekipe, ne zna se. Mi pretpostavljamo da ćemo mi da kontrolišemo tu situaciju. Mi znamo mnogo bolje nego ovi sa strane koji prate na drugi način. Pravi se neka euforija, u Srbije je uvek bila euforija i mi imamo razumevanje za to. Mi preglasno ne govorimo o rezultatima. Nismo opterećeni rezultatima. Naši ciljevi su sasvim drugačiji od ciljeva medija ili navijača. Pokušavamo to da radimo u tišini i da budemo koncentrisani."

Među kandidatima za medalju u grupi su dve jake selekcije, Letonija i

"Dobro je što mi verujemo nama i što se ponekada "puvamo" malo bez argumenata. To nije baš tako loše u sportu, ako nemaš to neko samopouzdanje teško da možeš da postižeš sportske rezultate. Treba biti svestan da je košarka napredovala, možda najviše od svih sportova. Letonija, Litvanija, to su košarkaške zemlje. Letonija je fantastična ekipa, biće to možda najteža utakmica na prvenstvu, pred 15.000 navijača, euforija... I za to moramo da budemo spremni."

Kako se nosite sa euforijom? Svi su oduševljeni kako igra Srbija, kako ih držite na zemlji?

"Ono što ja znam, ono što mogu da "kontrolišem", u Srbiji danas euforija ne može da se kontroliše. Niko ne priča o rezultatima, ja nijednog trenutka. Mi imamo puno malih ciljeva koje skidamo svaki dan. Taj cilj nas motiviše za sledeći izazov. Ove dve utakmice u Minhenu, u ničemu ne treba preterivati. Euforija koju donose neki stručnjaci, kao i navijači, to je uvek tako bilo, ali mi smo igrali trening utakmice... Mi ne igramo, mi treniramo. Grčka je kandidat za medalju, njihov glavni igrač nije igrao. Igrali smo protiv Nemačke, njihova dva najbolja centra nisu igrala. Oni su jedni od glavnih kandidata za medalju."