ISPLIVAO JOKIĆEV SNIMAK KOJI JE SVE ODUŠEVIO! Nikola u nesvakidašnjem izdanju, jedan detalj posebno "bode oči" (VIDEO)
Još malo je ostalo do početka Eurobasketa, a košarkaši Srbije, polako, ali sigurno, spremaju se da osvoje zlatnu medalju.
Četa Svetislava Pešića igra fenomenalno, redom ruši sve pred sobom u pripremnim mečevima, a motor ekipe, naravno, ponovo je Nikola Jokić. Jedan od najboljih, a verovatno i najbolji, igrač sveta, pokazao je koliko mu je važna reprezentacija, te će sa Srbijom pokušati da se popne na evropski tron.
I dok se Jokić i saigrači spremaju za Eurobasket, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je sve oduševio! Na njemu se vidi Nikola Jokić kako igra poznatu košarkašku igricu "NBA2k", a jedan detalj posebno "bode oči".
Naime, Džoker se odlučio da partiju odigra sa ekipom Denver Nagetsa! Protivnik mu je bila Minesota, a kako se meč završio ostaje misterija.
Pogledajte i vi ovaj hit snimak:
Šta čeka Srbiju na Eurobasketu?!
Podsetimo, košarkaška reprezentacija Srbije će svoju grupu na Eurobasketu igrati u Rigi protiv domaćina Letonije, Turske, Češke, Portugala i Estonije. Prvi meč je sa Estoncima.
Eurobasket 2025 na programu je od 27. avgusta do 14. septembra. Srbija je u pripremnom periodu rušila sve pred sobom, te su pred "orlovima" padali Bosna i Hercegovina (126:89), zatim Poljska (79:67), Grčka (76:66), Kipar (122:55), Češka (113:84) i Nemačka (91:81).
Generalna proba zakazana je za četvrtak od 20 časova, kada u Beogradsku arenu stiže Slovenija.
