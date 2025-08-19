Slušaj vest

Još malo je ostalo do početka Eurobasketa, a košarkaši Srbije, polako, ali sigurno, spremaju se da osvoje zlatnu medalju.

Četa Svetislava Pešića igra fenomenalno, redom ruši sve pred sobom u pripremnim mečevima, a motor ekipe, naravno, ponovo je Nikola Jokić. Jedan od najboljih, a verovatno i najbolji, igrač sveta, pokazao je koliko mu je važna reprezentacija, te će sa Srbijom pokušati da se popne na evropski tron.

I dok se Jokić i saigrači spremaju za Eurobasket, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je sve oduševio! Na njemu se vidi Nikola Jokić kako igra poznatu košarkašku igricu "NBA2k", a jedan detalj posebno "bode oči".

Naime, Džoker se odlučio da partiju odigra sa ekipom Denver Nagetsa! Protivnik mu je bila Minesota, a kako se meč završio ostaje misterija.

Pogledajte i vi ovaj hit snimak:

Šta čeka Srbiju na Eurobasketu?!

Podsetimo, košarkaška reprezentacija Srbije će svoju grupu na Eurobasketu igrati u Rigi protiv domaćina Letonije, Turske, Češke, Portugala i Estonije. Prvi meč je sa Estoncima.

Generalna proba zakazana je za četvrtak od 20 časova, kada u Beogradsku arenu stiže Slovenija.

