Jedan košarkaški fan iz Italije podelio je na društvenim mrežama sjajnu priču o reprezentativcu Slovenije i superstaru Lejkersa - Luki Dončiću.

Otišao je sa prijateljima na benzinsku pumpu kako bi kupio pivo i naleteo na Luku Dončića, koji ga je oduševio svojim ponašanjem i skromnošću.

"Jutros. Benzinska pumpa u Sloveniji. Moji prijatelji i ja ulazimo da uzmemo pivo. Kod šanka stoji jedan emoma visok momak u papučama. Pije kafu sa nekim muškarcem. Pogledam bolje... To je Dončić. Gotovo da ga nisam prepoznao sa 15 kilograma manje, tako je zategnut".

Dončić u dresu Slovenije

"Kažem: 'Luka! On se osmehuje. Maše mi da izađem. Na parkingu pozdravlja mene i moje prijatelje, slika se sa svima. Kaže da njegova povreda u prijateljskoj utakmici nije ozbiljna i da je veoma uzbuđen pred Eurobasket. Pozdravlja nas na italijanskom 'ćao' i odlazi", otkriva oduševljeni fan.

Novac i slava nisu promenili Luku. Iako je jedna od najvećih NBA zvezda i dalje se ponaša kao sav normalan svet.

"Život je zaista čudan... Jedan dan trenirate sa Lejkersima u Los Anđelesu, zatim idete u svoju vilu u Beverli Hilsu, a drugi dan ste u papučama na benzinskoj pumpi i ćaskate sa italijanskim strancima" dodao je oduševljeni navijač.

