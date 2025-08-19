Slušaj vest

Reprezentativac Grčke, koji je nedavno nakon pripremnog meča za Eurobasket dobio brutalan udarac od saigrača Janisa Adetokumba, nije krio oduševljenje nakon potpisivanja novog ugovora sa atinskim velikanom.

"Veoma sam srećan što se moja saradnja sa Olimpijakosom nastavlja. Osećam potrebu da se zahvalim svima koji su učestvovali, a pre svega predsednicima, gospodi Panajotisu i Jorgosu Angelopulosu, na poverenju koje su mi ukazali svih ovih godina", naveo je 31-godišnji grčki bek, a preneo sajt kluba.

Larencakis je 2020. godine došao u Olimpijakos, sa kojim je osvojio po tri titule u državnom prvenstvu, nacionalnom kupu i Superkupu Grčke.

Grčki bek je 2023. godine bio proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) Superkupa Grčke, nakon što je u finalu postigao 20 poena u pobedi Olimpijakosa nad Panatinaikosom.

"Kada sam se pridružio timu, želeo sam da dokažem da mogu da izdržim i doprinesem na visokom nivou. Mislim da sam uspeo. Dao sam i nastaviću da dajem svojih 100 odsto i veoma sam srećan što mi je pružena prilika da to radim u narednim godinama", dodao je Larencakis.

Larenackis je sa klubom iz Pireja četiri puta stigao do Fajnal-fora Evrolige, a u prošloj sezoni je u tom međunarodnom takmičenju u proseku beležio 2,6 poena, 1,4 skoka i 1,2 asistencije.

"Moj cilj i istovremeno san je da osvojim Evroligu. Mnogo puta smo stigli do izvora, borili smo se žestoko i nastavićemo da se borimo za ovo svim snagama. Želim da zamolim ljude da nas i dalje vole i podržavaju. Navijači ;su ti koji nam daju energiju u svakoj utakmici i samo zajedno ćemo moći da postignemo krajnji cilj, a to je proslava titule Evrolige", rekao je Larencakis.

Saigrač Larencakisu u Olimpijakosu je i reprezentativac Srbije Nikola Milutinov.

