Ne stišava se bura u košarkaškoj reprezentaciji Slovenije pred Eurobasket.

Zoran Dragić otpao je sa spiska i to je izazvalo brojne reakcije, a haos se nastavio i zbog Vlatka Čančara.

Veliki prijatelj Nikole Jokića i bivši as Denver Nagetsa, vratio se u Evropu gde će naredne sezone igrati za Olimpiju iz Milana, a upravo zbog prelaska u novi klub, Čančar je odjavio Slovence i neće igrati smotri najboljih selekcija Starog kontinenta.

Zbog toga čitava nacija smatra da ih je Vlatko izdao, kako narod, tako i Luku Dončića. Jedan detalj posebno im je upao u oko - fotografija nasmejanog Čančara pojavila se na Instagram profilu Olimpije iz Milana, te je slovenačka "Ekipa" posvetila ceo jedan tekst Vlatku.

"Čančar, nije ti ovo trebalo - Vlatko je ovo objavio iz Milana tik pred utakmicu Dončića i Slovenije", stoji u naslovu uz fotografiju s treninga koju je Vlatko Čančar podelio.

- Ima stvari koje su odmerene dobrim ukusom i onih kojima ta mera poprilično nedostaje. Nekako se ne možemo otarasiti utiska da u ove druge konkretno spada objava koju je ovog utorka popodne u Sloveniju i svet poslao Vlatko Čančar, nestali slovenački reprezentativac, koji je ovog leta zamenio Denver i NBA ligu za Milano, a uz to uskratio usluge svojoj domovini - navodi se u tekstu i dodaje da je Luka Dončić stao u zaštitu Vlatka Čančara i Džoša Niba, njegovog saigrača iz Milana koji neće igrati za Sloveniju:

- Luka je jako i očekivano optužio Milano, Italijani su brzo odgovorili, ali nekako je prevagnula reč globalne megazvezde. Zato je utoliko manje razumljivo da se Čančar, makar iz poštovanja prema Luki - ako već ne prema nekome drugome ili čak prema svima vama i nama, danas nije mogao uzdržati. Nekad je više nego dovoljno da čovek ostane tih. On nije.

Zatim su novinari "Ekipe" zaključili:

- Možemo razumeti da se baš nekoliko sati pred novu domaću utakmicu slovenačke reprezentacije (zanimljivo, poslednji put se oglasio neposredno pred prethodnu) oglasio Milano, i to prilično zajedljivom objavom. Nasmejanim Čančarom u klupskoj opremi, podignutim palcem i natpisom 'nazad na posao'. Osmeh i palac gore ili dole, to bismo Vlatku još i mogli progledati kroz prste. Ali to da je zatim sve zajedno objavio i sam, i pri tom ne samo učestvovao u očiglednom zadirkivanju svog kluba, već i sam poslao poruku u takvom tonu, to mu teže možemo oprostiti. Odnosno, i nećemo.

Kako je Čančar odjavio Slovence?

Zanimljivo, Jokićev bivši saigrač i prijatelj Vlatko Čančar svoj izostanak najavio je dva dana pred prvo okupljanje reprezentacije, kada mu je iz Milana saopšteno da njegovi zdravstveni testovi nisu zadovoljavajući.

U razgovoru za "Meridian sport", selektor Slovenije Aleksandar Sekulić, priznao je da ga je ta odluka šokirala.

"Klub im nije dao dozvolu da nastupe za Sloveniju. Oni su imali veliku želju da dođu. To nam je promenilo planove. Dva dana pred okupljanje, Čančar je javio da ne može doći jer klub kaže da nije prošao lekarski test. Mesec dana pre toga sam pričao sa njim i bio je mnogo motivisan, željan da igra za reprezentaciju", objašnjava razočarani Sekulić i dodao:

"Interesantno je to što je Vlatko Čančar pre godinu dana bio u lošijem fizičkom stanju, ali su mu Denver Nuggetsi dozvolili da igra. Sada je u odličnom stanju, ali mu Milano ne dozvoljava. Čudno"

Slovenija baš oslabljena

Košarkaši Slovenije, koji će u četvrtak od 20 časova gostovati Srbiji u Beogradskoj areni, oslabljeni će ići na Evropsko prvenstvo.

Još dva igrača moraće da otpadnu sa spiska, a sastav Slovenije trenutno je sledeći:

Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Alen Omić, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar i Luka Ščuka.

