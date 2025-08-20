Nastup bivšeg košarkaša Baskonije na Eurobasketu je pod velikom znakom pitanja.
RIVAL SRBIJE U OZBILJNOM PROBLEMU! Ostali bez važnog igrača pred start Eurobasketa!
Reprezentativac Estonije, Maik Kotsar, zbog povrede ramena propustio je pripremni meč za Eurobasket sa Švedskom.
Na zahtev Jokohame, japanskog kluba za koji iskusni as trenutno nastupa, Kotsar će morati na dodatna ispitivanja.
Košarkaš je nedavno izjavio da se oseća dobro, međutim magnetna rezonanca je pokazala da problem i dalje postoji.
"Bio je to rutinski pregled, ali snimak je pokazao nešto. Prosledili smo rezultate klubu, a njihov zahtev je bio da se urade dodatna ispitivanja. Nema razloga za paniku — samo čekamo rezultate", poručili su iz tabora Estonije.
Podsetimo, Estonija će biti rival Srbije u grupnoj fazi Evropskog prvenstva.
