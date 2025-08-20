Slušaj vest

Džanan Musa neće igrati za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na predstojećem Evrobasketu.

To je potvrdio i Musa putem svoje zvanične stranice.

"Dragi navijači,

Ovim putem želim da obavestim vas i javnost da radi zdravstvenih razloga nažalost neću biti u mogućnosti da pomognem momcima na predstojećem Evru.

Prvi put se susrećem sa ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo.

Medicinski tim je svakako upoznat sa svim detaljima. Pre par dana sam imao operaciju u Minhenu te će oporavak trajati nekoliko dana duže nego je planirano.

Očekivanja su bila i ostaju ogromna i naporan put do plasmana. Siguran sam da će momci izneti teret kako i dolikuje.

Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu Domovinu", napisao je Musa.

Vrlo brzo ovu informaciju je potvrdio i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine.

"Džanan Musa neće biti deo reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem Evrobasketu.

Nažalost, zbog neočekivano dugog procesa oporavka nakon nedavne operacije, jedan od najboljih igrača našeg nacionalnog tima, i pored ogromne želje za nastupom, primoran je da otkaže učešće na Evropskom prvenstvu.

Odluka je donesena uz konsultacije sa selektorom Adisom Bećiragićem i lekarskim timom reprezentacije BiH.

Našem Džananu stručni štab selekcije i Košarkaški savez BiH žele brz oporavak", stoji u objavi Saveza.