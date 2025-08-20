Slušaj vest

Selektor Italije Đanmarko Poceko odredio je  sastav od 12 košarkaša koji će igrati na šampionatu Evrope.

Italiju će na Evrobasketu predstavljati sledeći igrači:

Darijus Tompson, Marko Spisu, Danilo Galinari, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabrijele Proćida, Saliju Nijang, Momo Dijuf, Nikola Akele i Alesandro Pajola.

"Azuri" će u prvoj fazi biti u zahtevnoj grupi C u Limasolu, zajedno sa Grčkom, Španijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Kiprom.

Evrobasket se igra od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

Italijani su na prošlom Evrobasketu, pre tri godine, napravili veliko iznenađenje u osmini finala, kada su eliminisali favorizovanu Srbiju.

