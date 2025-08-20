Poznat sastav Italije za Evrobasket
EVROBASKET
DŽELAT SRBIJE ODABRAO 12 NAJBOLJIH: Poznat sastav Italije za Evrobasket
Selektor Italije Đanmarko Poceko odredio je sastav od 12 košarkaša koji će igrati na šampionatu Evrope.
Italiju će na Evrobasketu predstavljati sledeći igrači:
Darijus Tompson, Marko Spisu, Danilo Galinari, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabrijele Proćida, Saliju Nijang, Momo Dijuf, Nikola Akele i Alesandro Pajola.
"Azuri" će u prvoj fazi biti u zahtevnoj grupi C u Limasolu, zajedno sa Grčkom, Španijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Kiprom.
Evrobasket se igra od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.
Italijani su na prošlom Evrobasketu, pre tri godine, napravili veliko iznenađenje u osmini finala, kada su eliminisali favorizovanu Srbiju.
