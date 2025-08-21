Slušaj vest

Delovalo je da bi košarkaši Bosne i Hercegovine mogli da budu iznenađenje Eurobasketa, ali se selektor ove reprezentacije, Adis Bećiragić, suočava sa brojnim problemima.

Poslednji u nizu je otkaz Džanana Muse koji je morao na operaciju stomaka tokom priprema, tako da je veliko pitanje u kom će sastavu igrati BiH. Da nikoga neće moliti da igra za nacionalni tim, Bećiragić je najavio još na početku priprema.

- Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju. Neprijatno nas je iznenadila lakoća s kojom neki igrači odustaju od dresa reprezentacije - rekao je on tada, ali nije ni slutio da će mu se sve ovo dešavati.

Bosni i Hercegovini su pored Muse otkazali i Nemanja Gordić, Emir Sulejmanović i Nihad Đedović, a selektor Bećiragić govorio je i o tome.

- Trojica imaju povrede koje hoće da zaleče, trojica su potpisali nove ugovore gde bi hteli da se pokažu, a dvojica imaju privatne probleme i nisu mogli da dođu. Nama neke stvari nisu jasne, jedan nam je drug, čak i košarkaš rekao da mora da bude kum na venčanju, pa će doći. Ja sam mu rekao, sine ti moraš da ideš na Evropsko prvenstvo, jesi li svestan šta pričaš. Neću o imenima, ona nisu bitna. Gordića sam zvao pre dve godine i iz njegovog neodgovara bilo mi je jasno da ne želi da igra i onda ga više nisam nikada zvao. Sulejmanović, već tri godine ponavljam, on je odbio iz njemu poznatih razloga. Prošli smo sve limite, ali pošto je on emotivna stvar u reprezentaciji i Bosni i Hercegovini tri-četiri meseca smo ga ganjali. Sutra bih ga zvao, ali to je do njega. Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju.

Nema Luke Garze

Zanimljivo je da na spisku nema Luke Garze, košarkaša Boston Seltiksa.

- Mi smo se odlučili između dva stranca da odaberemo jednog. To je bilo pitanje mog izbora i da li nam treba visoki ili mali igrač. Ja sam odlučio da je Kastaneda taj koji nam treba. Nije to pitanje njegove želje. Garza bi želeo da igra bez ikakve sumnje, ali u našoj konfiguraciji je potreban plej - rekao je na ovu temu Bećiragić.

Ko će igrati za BiH?!

Na kraju se na širem spisku BiH za Eurobasket nalaze sledeći košarkaši:

Alibegović, Atić, Nurkić, Halilović, Gegić, Penava, Lazić, Čampara, Vrabac, Arslanagić, Kamenjaš Sejfić, Manjgafić, Lončar, Gutić, Hrelja, Delalić, Kondić, Sikiraš, Jakupović, Delalić i Roberson.

