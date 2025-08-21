Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Letonije objavila je da Rodions Kuruc zbog povrede pete neće učestvovati na predstojećem Eurobasketu.

Baskonija je već zakazala operaciju kako bi Kuruc bio u potpunosti spreman za početak nove sezone.

"Rodions Kuruc neće nastaviti pripreme sa reprezentacijom za Evropsko prvenstvo, jer je njegov klub odlučio da se izvrši operativni zahvat kako bi se u potpunosti sanirala povreda pete", navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Letonije.

Ovo je ozbiljan udarac za Letoniju, jer je bivši igrač Partizana imao ozbiljnu ulogu u ekipi Luke Bankija.

Evropsko prvenstvo u košarci održaće se od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine. Letonija će igrati u Grupi A, čiji se svi mečevi igraju u Rigi, pred domaćom publikom. Protivnici u grupi biće Srbija, Portugalija, Estonija, Turska i Češka.

Kurir sport