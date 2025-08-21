OZBILJAN UDARAC ZA RIVALA SRBIJE! Bivši igrač Partizana propušta Eurobasket!
Košarkaška reprezentacija Letonije objavila je da Rodions Kuruc zbog povrede pete neće učestvovati na predstojećem Eurobasketu.
Baskonija je već zakazala operaciju kako bi Kuruc bio u potpunosti spreman za početak nove sezone.
"Rodions Kuruc neće nastaviti pripreme sa reprezentacijom za Evropsko prvenstvo, jer je njegov klub odlučio da se izvrši operativni zahvat kako bi se u potpunosti sanirala povreda pete", navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Letonije.
Ovo je ozbiljan udarac za Letoniju, jer je bivši igrač Partizana imao ozbiljnu ulogu u ekipi Luke Bankija.
Evropsko prvenstvo u košarci održaće se od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine. Letonija će igrati u Grupi A, čiji se svi mečevi igraju u Rigi, pred domaćom publikom. Protivnici u grupi biće Srbija, Portugalija, Estonija, Turska i Češka.
Kurir sport