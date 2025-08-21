Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije na ubedljiv način je završila generalnu probu za Evrobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" savladala Sloveniju 106:72 i tako najavila najveće ambicije na Evropskom prvenstvu.

Selektor Svetislav Pešić održao je konferenciju za medije posle meča:

O utakmici sa Slovenijom

"Utakmica koja nam je bila važna. Mi smo u tom procesu priprema za Evrobasket i mislim da smo dovoljno trenirali. Ova utakmica sa Slovenijom ne treba mnogo da nas zamara, ne možemo da kažemo da rezultat nije važan, ali fokus nam je maksimalno od početka bio na našoj igri. Igrali smo veoma ozbiljno, igračima sam čestitao jer smo držali ozbiljnost sve vreme i ispunili smo plan sve vreme. Slovenija nije na nivou na kojem smo navikli da je gledamo, dosta je oslabljena, bez nekoliko najboljih igrača. Nećemo da se bavimo protivnicima, njima ćemo na Evrobasketu, hajde da se okrenemo nama. Dobro veče za nas, fali nam malo više igre, možda nam je bila potrebna još jedna utakmica, ali je nije bilo. Sada moramo prve dve utakmice na Evrobasketu da iskoristimo da se uigramo što bolje, sve do odlučujućeg meča sa Letonijom u trećem kolu, onda i u poslednjoj rundi sa Turskom. Ispunili smo ono što smo zacrtali".

O Miciću koji je rekao da je jedan odsto spreman

"On je sve rekao. Nemam šta da dodam. Dobro je da je počeo da igra, videćemo sutra ujutru kakva je situacija. On je dao to što je dao i to je to. Ne bih sada precenjivao ni našu pobedu, ni Vasin doprinos, samo je bitno da sve prođe bez bolova, jer je takva vrsta povrede, koja traži vreme. Vratio se, dajmo mu još dva-tri dana da vidimo kako će se stvari dalje odvijati".

Da li su teže bile pripreme za Olimpijske igre ili za Evrobasket

"Verovatno su teže bile pripreme za ovo Evropsko prvenstvo. Završili su mnogi sezone rano, jesu se odmorili, ali su izašli iz ritma svakodnevnog treninga. Već 7. jula počeli smo da radimo individualno sa igračima, ali morali smo da poštujemo pravila. Pred Olimpijske igre je bilo drugačije, jer su maltene iz sezone ušli u pripreme, nisu imali vremena za privatne planove, a posle Pariza imali su dovoljno vremena za regeneraciju pred klupsku sezonu. Ovo je bilo dosta izazovno, ali stvarno smo koristili 'nauku', testiranja i razgovore sa doktorima. Imamo po četiri doktora i kondiciona trenera, plus šest fizioterapeuta. Zamislite koliki je to tim. Povoljna je okolnost što se svi znamo, nema nekih nepoznanica, svi igrači znaju šta od trenera mogu da očekuju, znam i ja šta mogu od njih u 90 odsto slučajeva. Dobro smo trenirali, imali fantastične uslove. Možda nam je nedostajala još jedna utakmica, ali nadoknadićemo je to nečim drugim".

O "brutalnoj Srbiji"

"Pre svega, nije sve baš tako kako izgleda. Novinari treba da spuste loptu, da pišu ono što treba i kako jeste, ne ono što se sviđa navijačima. U košarci se ništa nije promenilo, osim odbrane na kojoj mnogo radimo. Ne možemo da pobeđujemo najbolje ekipe bez najbolje odbrane. Oni nisu vanzemaljci, već odlični igrači i svi moraju da igraju odbranu. Videli ste koliko je ofanzivnih skokova imala Slovenija, koliko šuteva za tri... Nismo dobro zatvarali koš, nismo ulazili u fizički kontakt sa protivnicima i tu imamo velikih problema. Jokić je specifičan igrač koji te situacije rešava na drugačiji način, ostali moraju da poštuju određene principe. Odbrana se završava defanzivnim skokom, a počinje pritiskom na igrača sa loptom. Mi smo sličnih problema imali protiv Nemačke, ekipe koja ima atletiku, skočnost, kvalitet... Jesmo pobedili i ne potcenjujem nijednu pobedu, ali ne možemo ni da ih precenjujemo. Prvi poraz kad bude došao, onda će sve da bude obrnuto od 'brutalnog', kako se sada piše posle pobede. Mi smo mirni, u tišini radimo i ne opterećujemo se".

O konačnom spisku

"Nemam nikakvih dilema. Rekao sam da će spisak doći kada dođe vreme. Bićete na vreme informisani. Na tu temu nikakvih razgovora, to je deo naše intime. Sve u interesu ekipe i taktike. Moramo da smislimo, da vidimo šta nam treba. Svi su na raspolaganju, pa ćemo videti. Videli ste da je igrao Vasa, možemo i na njega da računamo na neki način. Videćemo. Petrušev je imao virus, zakačio je neki virus, dva dana nije mogao da hoda, smršao. Imali smo i u Parizu i u Manili situacije da se igrači pojave sa virusom, hoćemo da svi budemo zdravi. Ne želimo da se ovaj virus proširi i dalje u ekipi. Nećemo sada da donosimo odluku o konačnih 12. Svi su zaslužili".

O medijima iz Evrope koji Srbiju vide kao apsolutnog favorita

"Ja sam najstariji trener na svetu. Naučio sam da pre zore ne sviće. Svakom timu iskazujem poštovanje. Kada vi pitate trenere naših mogućih protivnika o Srbiji, oni vam kažu da smo najbolji na svetu, da osvajamo zlato. Naravno da će to reći, neće ono što je realno. A, mene kada pitaju, kažem da ima šest do osam kandidata za medalju. Jedna utakmica može da ti odredi sudbinu. Imali smo fantastičnu grupu u Češkoj, pa smo imali osam-devet loših minuta u Berlinu i ispali smo. Nije sramota ispasti od Italije, koja je i sada kandidat za medalju. Nadam se da smo naučili iz prošlosti, iz pozitivnih i negativnih iskustava. Ovde jedna utakmica odlučuje sve u nokaut fazi, suprotno od klupskih takmičenja gde se igraju plej-of serije. Gledajte samo utakmice naših potencijalnih rivala, recimo Grčke protiv Letonije, kako Grci izgledaju sa Janisom. Oko njega su igrači Panatinaikosa i Olimpijakosa koji znaju dobro šta znači igrati tesne završnice. Pogledajte Nemačku koja ima Šredera, pa Franca Vagnera. Svi pričaju o Jokiću, Dončiću i Janisu, a Franc je četvrti najbolji Evropljanin. Imamo i mi talenta i kvaliteta, ali i drugi to isto imaju. Dužan sam da to kažem, bez da vas ubeđujemo bilo šta. Znam bolje to od svih vas ovde, pitajte ako ne znate i učite. Nemojte da se previše puvamo ovde i da prodajete novine i sajtove... Pričam šta je realno. A, realni ciljevi kada se postave, teško su ostvarivi. I privatno, a kamoli na terenu. Mi to znamo i tako se ponašamo. Mi verujemo u naše mogućnosti, više nego bilo ko drugi".